Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

08.03.2021 22:28

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, özellikle ilk yarıda etkili bir oyun sergileyerek sonuca gittiklerini söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, özellikle ilk yarıda etkili bir oyun sergileyerek sonuca gittiklerini söyledi.

Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını vurguladı.

İlk yarı iyi oynayarak 2 gol attıklarını dile getiren Bulut, "Atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0'ın rahatlığı oldu. Biraz rakibe topu bıraktık, rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyonlar. Bizim konsantre olmayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor ama ikinci yarıda oyuncularımız yine iyi bir mücadele etti. Kalecinin hatasından da olsa üçüncü golü bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Bulut, maçta rakibiyle çarpıştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, "Pelkas, bilincini kaybetmişti. Şu an iyi haberi geldi." dedi.

Bir gazetecinin "Galatasaray ile aynı puanda, Beşiktaş'tan ise sadece 2 puan geride olmanıza rağmen çok eleştiriliyorsunuz, bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Erol Bulut, şöyle cevap verdi:

"Beni her zaman eleştirebilirler. Eleştiriye açığız. Futbolcularımı rahat bıraksınlar. Bizi eleştirsinler. Sonuçta bu takımın başında ben varsam ben sorumluyum oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir. Eleştiriye açığız ama bel altı olduğunda o zaman olay biraz farklı yöne gidiyor."

Bulut, "Fenerbahçe, deplasmanda 35 puan topladı, aynı başarıyı iç sahaya neden yansıtamadı?" şeklindeki soru üzerine, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman oluyor, zaman zaman sıkıntı çekiyoruz ama bunu üzerinde çalışıp düzeltmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Erol Bulut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu
Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi         
17:13
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei