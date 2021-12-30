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Erol Ceylan, Hollywood'da üç boksörü ringe çıkarıyor - Son Dakika

Erol Ceylan, Hollywood'da üç boksörü ringe çıkarıyor

30.12.2021 21:37
Erol Ceylan, Hollywood'da üç boksörü ringe çıkarıyor

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, film sahnelerinin kalbinin attığı Hollywood'da bir gecede üç ağır sıklet boksörünü ringe çıkararak, Amerikalıların boks izleyerek yeni yıla girmesini sağlayacak.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, film sahnelerinin kalbinin attığı Hollywood'da bir gecede üç ağır sıklet boksörünü ringe çıkararak, Amerikalıların boks izleyerek yeni yıla girmesini sağlayacak.

Cumartesi gecesi Hollywood'da ringe çakacak olan Türk boks kulübü EC BOXİNG boksörleri efsane boksörlerden Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi yüzlerce devin antrenman yaptığı "World Famous 5th St. Gym" Miami'de antrenman yapıyor. Muhammed Ali'nin eski eşi Belinda Boyd, boksörlerle buluştu ve Türk boksunun ilerleyişini hayranlıkla izlediğini söyledi. Eski eşinin adını taşıyan boksör Ali Eren Demirezen'e övgüler yağdıran Belinda, "Muhteşem bir boksör gelecekte büyük başarıla imza atacağına inanıyorum. Birbirinden çekişmeli maçları izlemek için salonda olacağım" dedi. Promotör Erol Ceylan'ın boksörlerin önünü açarak, zirveye çıkarmasının önemine değinen Belinda Body, "Erol, dünyada tanıdığım en iyi promotörlerden birisi" diye konuştu.

EROL CEYLAN: "AMERİKA'DA TARİH YAZACAĞIZ"

Yılbaşı gecesi Hollywood'da ringe çıkacak olan EC BOXİNG, boksörlerinden Ali Eden Demirezen'in Amerikalı Gerald Washington'a karşı yumruk sallayacağını belirten EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Rakibimiz daha önce dünya şampiyonlarına karşı yumruk sallamış olan tehlikeli bir isim. Ayrıca yine kulübümüz boksörlerinden Viktor Faust da aynı gece Gürcistanlı Lago Kiladze'ye karşı yumruk sallayacak. Kulübümüzün başarılı isimlerinden Christian Hammer, 19 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 13 rakibini nakavtla indiren Küba'nın efsane boksörü Frank Sanchez'e karşı eldiven giyecek. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Burada iyi olan kazanacak bunun dışında herhangi bir alternatif yok. Boksörlerim de bunun bilincinde oldukları için var güçleriyle çalıştılar çünkü bu maçları kazanmaları durumunda dünyanın gözü üstlerinde olacak" açıklamasında bulundu.

BÜLENT BAŞER: "TEK SEÇENEĞİMİZ VAR O DA KAZANMAK"

EC BOXİNG başantrenörü Bülent Başer ise, "Boksun mabedi olan Amerika ve hatta Hollywood'da ringe çıkmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Burada dünya devleriyle karşılaşıyoruz. Dünyayı dövenlere karşı yumruk sallıyoruz. Bu bilinçle ülkemizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak o gece ringde zaferle ineceğimize olan inancımız tam" şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da dünya devlerinin kapıştığı gece iki eski dünya şampiyonu Luis Ortiz ve Charles Martin kozlarını paylaşacağını belirterek, "Ali Eren Demirezen bugüne kadar çıktığı 15 maçın 11'ini nakavtla kazanmış bir isim. Yine kulübümüz boksörlerinden Viktor Faust, 8 maçın altısını nakavtla olmak üzere hepsini kazanmış. Christian Hammer ise 26 maçın on birini nakavtla kazanmış olan başarılı bir isim. Rakiplerimiz çok güçlü olabilir ancak biz de güçsüz değiliz ve o gece kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Erol Ceylan, Hollywood'da üç boksörü ringe çıkarıyor

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Amerika Birleşik Devletleri, Erol Ceylan, Hollywood, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erol Ceylan, Hollywood'da üç boksörü ringe çıkarıyor - Son Dakika


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