Esenyurt sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Pınar Mahallesi 'nde nehre dönen bir yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Yağmurdan korunmak için binanın altında bekleyen kişi, koşarak çocuğu kolundan yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ESENYURT'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI - Son Dakika

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