İSTANBUL-ESENYURT'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI

25.08.2022 11:53

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'TA sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı.

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'TA sağanak yağışın ardından nehre dönen yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişi, akıntıya kapılan çocuğu koşarak yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Pınar Mahallesi'nde nehre dönen bir yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Yağmurdan korunmak için binanın altında bekleyen kişi, koşarak çocuğu kolundan yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı
Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement