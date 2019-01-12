Son Dakika Haberleri: Erol Deneç'in 60 Yıllık Sanatı Üsküdar'da 'Dünden Bugüne' Sergisinde

Erol Deneç'in 60 Yıllık Sanatı Üsküdar'da 'Dünden Bugüne' Sergisinde

1 saat önce

Erol Deneç'in 60 yıllık sanatı Üsküdar'da 'Dünden Bugüne' sergisindeİSTANBUL - Fantastik realizm ekolünün dünyadaki ilk Türk temsilcisi ressam Erol Deneç'in 60 yıllık sanat yaşamını gözler önüne seren 'Dünden Bugüne' sergisi Üsküdar'ın kültürsanat merkezi Nevmekan Sahil'de açıldı.

Erol Deneç'in 60 yıllık sanatı Üsküdar'da 'Dünden Bugüne' sergisinde

İSTANBUL - Fantastik realizm ekolünün dünyadaki ilk Türk temsilcisi ressam Erol Deneç'in 60 yıllık sanat yaşamını gözler önüne seren 'Dünden Bugüne' sergisi Üsküdar'ın kültürsanat merkezi Nevmekan Sahil'de açıldı. Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ressam Erol Deneç ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Fantastik realizm ekolünün dünyadaki ilk Türk temsilcisi ressam Erol Deneç'in 60 yıllık sanat yaşamını gözler önüne seren 'Dünden Bugüne' sergisi Üsküdar'ın kültürsanat merkezi Nevmekan Sahil'de açıldı. Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ressam Erol Deneç ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılışta Yaptığı konuşmada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Erol Deniz hocamızın kendine has Türkiye'de çok bilinmeyen ama Türkiye'nin dünya çapında hem temsilcisi hem de medarı iftiharımız çok kıymetli büyüğümüzün eserlerinden oluşan bir serginin güzel bir etkinliğin açılış vesile ise bir aradayız. Bu vesile ile huzurlarınızda hocamızı büyüğümüzü tebrik ediyorum. Bu güzel eserlerini burada sanatseverlerin hizmetine sunmak adına göstermiş olduğu cömertlik, üslubuyla, tarzı ile tavrı ile tam bir sanat insanı kültür insanı kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın çok bildiği, çok aşina olduğu bir kavram değil. Ben de yeni tanıdığımda o kadar mutlu oldum ki Türkiye'de böyle bir insanlarımız, böyle sanatkarlarımız ustalarımız var. ve dünya çapında bizleri temsil ediyorlar. Ülkemizin bayrağını, sesini, sözünü dünyaya duyuran çok kıymetli bir büyüğümüz. Bu akşam burada açılışını yapacağımız olan bu sergi bir ay süre ile sanatseverlerin beğenisine, hizmetine sunulacak. Bu vesile ile bu salonda bulunan herkes İstanbullulara, sanatseverlere bu güzel etkinliği duyurmalarını istirham ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Kültür Sanat
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