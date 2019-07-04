Son Dakika Haberleri: Erol Evgin Açıkhava'da konser verdi
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Erol Evgin Açıkhava'da konser verdi

1 saat önce

TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Erol Evgin Açıkhava'da konser verdi, System.String[]


TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Evgin, konserine "Deli Divane" şarkısıyla başladı. Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi. Sanatçıya zaman zaman dansçılar eşlik etti. Erol Evgin'in konserinde İzmir marşı da hep bir ağızdan söylendi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:59 Kaynak: DHA
Cemil Topuzlu, Erol Evgin, Harbiye, Kültür Sanat
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