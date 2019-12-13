Erol Evgin check-up yaptırdı
6 saat önce
Check-up yaptırdığını söyleyen sanatçı, "Her yıl olduğu gibi 20 bin bakımına geldim" diye espri yaptı ve ekledi: "Arabamızın bakımını aksatmıyoruz ama kendimize arabalar kadar bakmıyoruz.
Check-up yaptırdığını söyleyen sanatçı, "Her yıl olduğu gibi 20 bin bakımına geldim" diye espri yaptı ve ekledi: "Arabamızın bakımını aksatmıyoruz ama kendimize arabalar kadar bakmıyoruz. Sağlığımızı ihmal etmemeliyiz."
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:35
Son Dakika Adnan Oktar davasında 91 sanığın arasındaki 77 'Kedicik' tahliye edildi Tülin Şahin bebeğinin kırkının çıkmasını ve kendi doğum gününü kutladı Format davasında yeni gelişme! Aynı yapımcı Yemekteyiz'e kaynanaları ekleyerek FOX'da yayınlatmaya başladı Nusret Gökçe duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi