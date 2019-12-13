Erol Evgin check-up yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Erol Evgin check-up yaptırdı - Son Dakika Magazin

Erol Evgin check-up yaptırdı

6 saat önce

Check-up yaptırdığını söyleyen sanatçı, "Her yıl olduğu gibi 20 bin bakımına geldim" diye espri yaptı ve ekledi: "Arabamızın bakımını aksatmıyoruz ama kendimize arabalar kadar bakmıyoruz.

Erol Evgin check-up yaptırdı, System.String[]

Check-up yaptırdığını söyleyen sanatçı, "Her yıl olduğu gibi 20 bin bakımına geldim" diye espri yaptı ve ekledi: "Arabamızın bakımını aksatmıyoruz ama kendimize arabalar kadar bakmıyoruz. Sağlığımızı ihmal etmemeliyiz."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:35 
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