Son Dakika Haberleri: Erol Evgin'den muhteşem konser
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Erol Evgin'den muhteşem konser

1 saat önce

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki ve Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Erol Evgin'den muhteşem konser, System.String[]

Heyecanla beklenen "Altın Düetler 2" albümünü geçtiğimiz günlerde yayınlayan Sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Teşekkür ederim

"Altın Düetler 2" albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını söyleyen Evgin; "Albüme ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim" dedi.

Ajda benim çok eski dostum

Gazetecilerin " Ajda Pekkan'la düetiniz çok dikkat çekti" demesi üzerine Evgin; "Ajda, benim çok eski dostum. O bir Süperstar. Albümde 'İçimdeki Fırtına' yı birlikte okuduk, düetimizle şarkı bir kat daha büyüdü" dedi.

Gençleri çok seviyorum

"Genç sanatçıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Evgin, "Gençleri, enerjilerini çok seviyorum. Onları destekliyorum. Ben de onlara ayak uydurmaya çalışıyorum" dedi.

Harbiye'ye tıklım tıklım doldurdu

Konserini "Deli Divane" şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi.

Şarkılara özel danslar

Sanatçıya "Sevdim Bir Genç Kadını", "Eski Günler", "Delilah" isimli şarkılarda Gökçe Sönmemiş'in şarkılara özel hazırladığı koreografiyle; Cem Celik, Berfu Elmas, Olcay Tunçeli, Maie İto, Melike Koper isimli dansçılar eşli ettiler.

Muhteşem final

Erol Evgin konserini büyük bir coşkuyla, hep bir ağızdan söylenen "Sevdan Olmasa" isimli şarkısıyla sonlandırdı.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:50 Kaynak: Bültenler
Erol Evgin, Harbiye, Güncel
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