Erol Evgin'e Sıla sürprizi
6 saat önce
KerkiSolfej'in düzenlediği 50. yıl konser serisinin sonuncusunda usta sanatçının sürpriz Sıla olacak.
KerkiSolfej'in düzenlediği 50. yıl konser serisinin sonuncusunda usta sanatçının sürpriz Sıla olacak. Erol Evgin ile Sıla'nın sahnede düet yapacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:08
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