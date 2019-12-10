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Erol Evgin'e Sıla sürprizi

6 saat önce

KerkiSolfej'in düzenlediği 50. yıl konser serisinin sonuncusunda usta sanatçının sürpriz Sıla olacak.

Erol Evgin'e Sıla sürprizi, System.String[]

KerkiSolfej'in düzenlediği 50. yıl konser serisinin sonuncusunda usta sanatçının sürpriz Sıla olacak. Erol Evgin ile Sıla'nın sahnede düet yapacağı öğrenildi.

Erol Evgin, Sıla, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:08 
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