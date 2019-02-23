Son Dakika Haberleri: Erol Evgin Gecesi

Erol Evgin Gecesi

1 saat önce

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki ve Solfej'in düzenlediği Ankara konserleri kapsamında sahneye çıktı.

Erol Evgin Gecesi, System.String[]

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde altın şarkılarını söyleyen Sanatçı, ayakta alkışlandı.

Ankara Congresium sahnesindeki konserine "Söyle Canım" şarkısıyla başlayan Erol Evgin; "İçimdeki Fırtına", "Rüya", "Ateşle Oynama", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" gibi altın şarkılarını, salonu dolduran dev koro eşliğinde söyledi.

Ayakta Alkışlandı

Konser sonunda Ankaralıların ayakta, alkışlarla tuttukları tempo eşliğinde yeniden sahneye çıkan Usta Sanatçı, "Etme Eyleme" şarkısını müzikseverlerle birlikte söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:03 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz

Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı Bakan Soylu'dan "Polis Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: İnsanın Görevini Yapması Eleştirilir mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:52:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erol Evgin Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]