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Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı - Son Dakika

Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı

03.02.2022 15:23
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı

SANATÇI Erol Evgin'in 89 yaşındaki ağabeyi Arif Hikmet Evgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SANATÇI Erol Evgin'in 89 yaşındaki ağabeyi Arif Hikmet Evgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arif Hikmet Evgin, sevenleri ve yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Erol Evgin'in evli ve iki çocuk babası 89 yaşındaki ağabeyi Arif Hikmet Evgin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evgin için Kadıköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Arif Hikmet Evgin'in eşi Önsur Evgin, çocukları Mehmet Evgin, Zeynep Eryılmaz, kardeşi sanatçı Erol Evgin, oğlu Murat Evgin'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Erol Evgin'in cenazede taziyeleri kabul ettiği görüldü. Camiye gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı. Arif Hikmet Evgin'in naşı sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Arif Hikmet Evgin'in naşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

"YARI BABAYDI BENİM İÇİN"

Cenazede konuşan Erol Evgin, "Benden 14 yaş büyük ağabeyimdi. Yarı babaydı benim için. Hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Gençlik yıllarımda yolumu aydınlatmıştır. Ailemizin en büyüğüydü. Rahatsızlığı vardı. Uzun süre bakım süreci geçirdi. Hastanede kaybettik. Hepimizin başı sağ olsunö dedi.

"BABAMA İLK GİTARI ALANDI"

Erol Evgin'in oğlu Şarkıcı Murat Evgin ise, " Çok sevdiğim bir amcamdı. Arif amcam Amerika'da eğitim alan ve diğer kardeşlerine babalık yapan, onların yolunu çizen, babama ilk gitarını alan öncü bir isimdi. Çok sevgi doluydu. Sanata yatkındı. Çok güzel şiirler okurdu. Onu hep gülen yüzü, bize verdiği ilgi ve sevgiyle hatırlayacağım. Dolu dolu insanlara dokunan bir hayatı oldu" dedi.


Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı
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Murat Evgin, Arif Hikmet, Erol Evgin, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erol Evgin'in ağabeyi son yolculuğunu uğurlandı - Son Dakika


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