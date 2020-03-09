Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun - Son Dakika
Son Dakika Magazin Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun - Son Dakika Magazin

Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun

11 dakika önce

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, "Altın Düetler 2" albümünde Farah Zeynep Abdullah ile birlikte seslendirdiği "Sen Unutulacak Kadın mısın?" isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini "Dünya Kadınlar Günü" nde yayınladı.

Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun, System.String[]



"Sen Unutulacak Kadın mısın?"

Sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, müziği Erol Evgin'e ait olan şarkının video klibini Evgin; "Unutulmayan kadınlar için yazılmış bu şarkı, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nde kadınlarımıza armağan olsun, kadınlar gününüz kutlu olsun" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.& ;

Dünya Kadınlar Günü, Erol Evgin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti

Son Dakika Haberleri
11:48 Sertab Erener ve Kenan Doğulu ortak performans sergileyecek
11:44 Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu!
11:44 Burcu Özberk'ten şaşırtan estetik açıklaması
11:44 Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun
11:44 Aleyna Tilki: Çok güzel bir sürprizim olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 11:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]