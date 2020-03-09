Erol Evgin: Kadınlarımıza armağan olsun







"Sen Unutulacak Kadın mısın?"





Sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, müziği Erol Evgin'e ait olan şarkının video klibini Evgin; "Unutulmayan kadınlar için yazılmış bu şarkı, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nde kadınlarımıza armağan olsun, kadınlar gününüz kutlu olsun" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.& ;



