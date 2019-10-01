Erol Evgin TİM SHOW Center'da

Müzikaller, sinema filmleri, televizyon programları, binlerce konserle geçen yarım asır ve anılarımıza fon müziği olmuş, unutulmaz altın şarkılar…

Sanat hayatının 50'nci yılında Türkiye'yi dolaşan Türk Pop Müziğinin efsane ismi Erol Evgin, 19 Ekim 2019 Cumartesi akşamı saat 21.00'de Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Konuklarını şarkılarla büyülü bir yolculuğa çıkaracak olan Erol Evgin'e, bu özel gecede özel orkestrası eşlik edecek.