Yeni sezonda 3. Lig 4. grupta mücadele edecek Muğlaspor'un kongresi Menteşe'de bulunan İskender Alper Kültür Merkezi'nde

gerçekleştirildi. Kongrede başka aday çıkmazken, tek liste ile gidilen seçimde Erol Kapiz yeniden Muğlaspor Kulüp Başkanı seçildi.

Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşma yapan Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, "Karamsar bir tablomuz yok. İki büyük firma ile konuştuk. Prosedürler devam ediyor. İkincisi için de yazılarını gönderdik. Geri dönüş bekliyoruz. Bu yönetimi oluştururken birçok arkadaşımızı aradım. Gelemeyenler 25 bin liralık stat reklamı verecekler. Biz kötü bir iş yapmadık. Bu zor dönemde hem borcumuzu aşağı çektik hem de play off oynadık. Bu arada Menaf Kıyanç önümüzdeki sezon alt yapı ile ilgili tek yetkili olacak. Bu konuda kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, "2 yılda bir kongre yapmamız gerekiyor. Fakat her yıl yapıyoruz. Her kongreye büyük ümitlerle başlıyoruz. Geçmişteki Muğlaspor'dan bahsediyoruz. Ama bugün hiçbir heyecan yok. 3 sene alt yapıdan 3 oyuncumuz varsa bugün hiç yok. Sonra Somaspor'la play off maçı oynuyoruz. 2 dakika top oynamıyorlar. Maça gittiğimize pişman olduk. Muğlaspor fanatiği biri olarak beni bile soğutmaya başladı. Böyle olacaksa amatörde oynayalım. Kendi çocuklarımız oynasın. Erol Kapiz'i biz de destekledik. Bazen başkanlığın getirdiği sorumluluklar nedeniyle başkanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bu süreçte herkese sorumluluk düşüyor. Önümüz çok net değil. Belediyenin yapabilecekleri belli. Bugüne kadar yaptık, yine yapacağız. Muğlaspor için yapılması gereken net. Çalışanların maaşını ödeyemiyorsak, başka şehirden gelen futbolcular tüm parayı götürüyor. Buna karşı çıkalım" diye ifade etti.

Diğer konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Erol Kapiz yeniden Muğlaspor Kulüp Başkanı seçildi. - MUĞLA