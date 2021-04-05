Erol Kaynar: Hatır için çiğ tavuk... Sadece suşiyse yenir

? İşletmeciliğe Galata Kulesi ile başlıyorsunuz... Avantajlı bir başlangıç mı dezavantajlı bir başlangıç mı?

Avantajlı bir başlangıç tabii, tam bir hayat okuluydu.

? Ticari hayatta: Mantık mı içgüdü mü?

Mantıklıyımdır aslında. Ama içgüdülerime çok güvenirim. Şimdiye kadar da beni çok çok az yanılttılar. O yüzden içgüdü.

? Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

Güne iyi başlayabilmek için geceden planlamak.

?Açtığınız mekanlardan hangisi daha avangarttı: Sortie mi Supper Club mı?

Sortie dünyaya tanıtabildiğimiz bir marka. Ama Supper Club şovlarıyla, dekoruyla, oturma düzeniyle falan tam bir avangarttı.

? Kuruçeşme'nin 20 yıl önceki canlılığını düşündüğünüzde... Hüzün mü umut mu?

Biraz hüzün... Ama sakın unutma hayat, umudun olmadığı yerde biter.

? Şehrin en iyi restoranlarına, aşçılarına sahipsiniz ama yıllarca her öğle, annenizin işyerinize gönderdiği yemekleri yediniz. Annenizin eli mi daha lezzetli sizinki mi?

Ben de yemek yapmaya düşkünümdür ama açık ara annemin. Onun yanında ancak çırak olurum.

? Bugün aldığınız kararlarda... Anneniz mi babanız mı daha etkilidir?

Babam çok karışmayı sevmezdi, o yüzden annem. Dominant kadındı. İşyerlerime geldiğinde beş dakikada röntgenini çekerdi. Kim nedir, ne değildir, yemekler... Ne yapmamız gerektiğini gerekçeleriyle söylerdi. Onu çok özlüyorum.

? Her ikisininde yorumculuk ve yazarlık yapıyorsunuz: Spor mu gastronomi mi?

Çok zor soru. Gastronomi mesleğim, ekmek param ve tutkum. Spor da nasıl diyeyim, benim ayrı bir dünyam gibi.

? Dive master lisanslı dalgıçsınız, sualtı fotoğraf ve videoları çekiyorsunuz. Belgeseliniz var. Her yıl mutlaka gittiğiniz Maldivler. Tatil mi kaçış mı?

Buna şöyle diyeyim: Maldivler hem huzurum hem de kaçışım.

? Peki hayatınız belgesel olsa kim çekerdi: Kaptan Cousteau mu Anthony Bourdain mi?

- Anthony çeksin ya... Yurtdışındaki gastronomi yaşantımı, tarzımı hep çok benzetirler.

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?

Obura.

? Gurmelerden: Vedat Milor mu Mehmet Yaşin mi?

Mehmet... (Gülüyor) Öyle bir yemek yiyişi var ki canınızın çekmemesi mümkün değil. Yan masada olsanız onun masasına geçmek istiyorsunuz. Ayrıca bence tam halk adamı, anlaşılır bir anlatımı var.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız: Kırmızı et mi deniz mahsulleri mi?

Kesinlikle kırmızı et.

? Gece hayatında hangisi daha iyi sonuç verir: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

O çok net: Göz kaçırmak.

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Fakir ve güzel olmak.

? Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi yenmez mi?

Yenir, yenir tabii ama sadece suşiyse (Gülüyor).

HAYAT BİLGİSİ....

Arada saygı kalmamışsa: Kayıtsızlık

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olmamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Tabii ki kimselere aşık olamamak.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Aşkın karşıtı saygı. Şayet o da kalmamışsa... Kayıtsızlık.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir: Sevdiğimiz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?

- Sevdiğim zaman.

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başına ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Tek... Tek başıma.

? Affetmek mi unutmak mı?

Affetmek... Sadece insanı insan yapan duyguların başında gelmez, ruhunuza da iyi gelir.

KÜÇÜK KEYİFLER...

İstanbul en güzel Anadolu Yakası'ndan seyredilir

? İstanbul'un kokuları mı sesleri mi?

Sesleri... Özellikle deniz ve martı sesleri.

? Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?

Avrupa Yakası. O yüzden Avrupa Yakası'nda oturuyorum.

? Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğazın Anadolu Yakası'nın mı Avrupa Yakası'nın mı?

Orada iş değişir. Manzara denince Anadolu'dan Avrupa Yakası daha güzel seyredilir. Ulvi bir görüntü. Özellikle yaz akşamları.

? Yılın hangi dönemi sizin zamanlarınız: İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?

Soruya tam cevap vermem gerekirse ilkbahar-yaz. Ama ben sonbahar-yazı tercih ederim.

? Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

Tartışmasız deniz-kum-güneş. Deniz benim vazgeçilmezim.

? Bodrum mu Çeşme mi?

Bodrum. Yılların aşkı bizimkisi. 19 senedir dolunayı Maça Kızı'ndan doğuruyorum. Türkbükü'nü kucaklar gibi doğmaya başlar, karşı dağların arasından... Off, hadi yaz gelsin.

? En iyi tekne kiminkidir: Kendinizinki mi arkadaşınızınki mi?

En iyi tekne arkadaşımınkidir! (Gülüyor)

? Gündoğumu mu günbatımı mı?

Günbatımı.

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-balık-Ayvalık.

? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı iskender mi?

İskender.

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı iyi bir film mi?

İyi bir roman.

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?

Telefon-YouTube-sosyal medya.

GÜNDELİK HALLER...

Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam

? Asla hatırlamadığınız biri size samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Dolambaçlı sorularla kim olduğunu anlamaya çalışırım.

? Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz... Tabakta bırakmak mı çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam. Yok, veremem.

? Evinize yatılı bir misafir geldi, horlamasından uyunmuyor: Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?

Kişiye göre değişir bu. Ben uykusuz kalmayı tercih ederim.

? Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var ince ince ittirir misiniz hostese mi şikayet edersiniz?

- Teyzeyi hiç tedirgin etmem. Yazık, demek ki çok yorgun, kalsın öyle. Ben rahatsız olurum, ona dokunmam.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı Ata Demirer mi?

Ata.

? Nazım Hikmet mi Orhan Veli mi?

Nazım.

? Twitter mı Instagram mı?

Twitter.

? Cem Karaca mı Barış Manço mu?

Barış.

? Tavla mı satranç mı?

Satranç.

? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

Filiz Akın.

? Tarık Akan mı Kadir İnanır mı?

Tarık.

? Kedi mi köpek mi?

Köpek.

? İkisi de başvursa hangisini barmaid olarak işe alırdınız: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

Brigitte!