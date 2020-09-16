Erol Mütercimler'in sözlerine RTÜK'ten ağır ceza - Son Dakika

Erol Mütercimler'in sözlerine RTÜK'ten ağır ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in katıldığı bir programda "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor?

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in katıldığı bir programda "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" ifadelerini yayınlayan kanala program durdurma ve idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK, Haber Global televizyonu hakkında 8 Eylül tarihinde başlattığı incelemeyi tamamlayarak kararını verdi. "Saynur Tezel ile Kayıt Altında" isimli programı inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Erol Mütercimler'in "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" şeklindeki ifadelerini 6112 sayılı Kanun'a aykırı buldu. Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK, yasanın 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmü ihlal edildiğinden Haber Global'e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bir Mütercimler cezası da Meltem TV'ye

RTÜK, Meltem TV'de yayınlanan "Akıl Oyunu" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da görüştü. Programın iki sunucusundan biri olan Erol Mütercimler'in Sakarya'da gerçekleşen bir çocuk istismarı olayı tartışılırken "Arkadaş bu Sakarya bölgesindeki buradaki bu rezalet nedir ya bu bölgedeki? Niye burada bütün tarikatlar niye burada yuvalanmış? Hayır ben söylüyorum, niye burada yuvalanmış? Buranın bir özelliği var. Neyse bilmem. Bak bu Sakarya bölgesinin orada oturanların kalpleri kırılırsa da canları cehenneme, kırılsın" şeklindeki ifadeleriyle eleştiri sınırlarının aşıldığını tespit eden Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası verdi.

Tele 1'e ayrımcılık cezası

Tele 1'in "Forum Hafta Sonu" programındaki yasa ihlali ceza getirdi. Program konuğu Mine Kırıkkanat'ın "Dolayısıyla AKP bir buçuk kuşakla birlikte milyonlarca ne yazık ki eğitilmiş cahil yarattı", "Sözsel belleği olan, ondan da her şey uçan bir seçmen kitlesi, özenle yetiştirdikleri, cehalete eğittikleri seçmen kitlesi", "Yani zaten yetiştirdikleri cahil seçmenlere mikrofon tutulduğunda CHP'yi iktidar sananlar var. Anlatabiliyor muyum?" cümlelerinin yasada yer alan "Irk renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" ilkesini ihlal etmesi nedeniyle Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Her hafta olduğu gibi son kurul toplantısında da sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan yayıncılar yine mercek altına alındı. Sağlık beyanıyla bitkisel ilaç satışı yapılan Kanal Yalova, Anadolu TV, BLD, Nehir, Dolunay INT kanallarına ağır yaptırımlar uygulandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erol Mütercimler'in sözlerine RTÜK'ten ağır ceza - Son Dakika

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