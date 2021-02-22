Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi

22.02.2021 12:57

Yazar Erol Mütercimler'in, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dosyası, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi.

Yazar Erol Mütercimler'in, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dosyası, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2. duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler 4 avukatıyla katıldı.

Müdahil Avcılar İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç ile müdahillik talebinde bulunan Önder İmam Hatip Mezunları Derneği adına avukat İsa Akkurt, Kadıköy Mezder Başkanı Nida Köse, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Nuri Ok ve Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı avukatı Mustafa Coşkun da duruşmada hazır bulundu.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı ile bazı şikayetçilerin de davaya katılma talebinde bulunan dilekçe gönderdikleri bildirilen duruşmada, Kadın ve Demokrasi Derneği avukatının dernek tüzüğünü sunduğu kaydedildi.

Duruşmada dinlenilen müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya "müdahil" sıfatıyla kabul edilmelerini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Sürçülisan edilmiş ve bu fark edildiğinde özür dilenmiştir"

Sanık avukatlarından Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, "İmam hatip mezunları bir sınıf değildir. siyaset bilimci olarak müvekkilim açıklayabilir, onun dışında manevi bir unsur yoktur. Program sırasında orada bir imam hatipli daha var o bile fark etmemiş, 'Fark etseydim cevabını verirdim.' diye basında açıklaması var. Dolayısıyla 4 saate yakın aralıksız bir program yapılmış, sürçülisan edilmiştir ve bu fark edildiğinde çok açık ve net olarak özür dilenmiştir. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatları ayrıca katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Sanık Erol Mütercimler ise önceki savunmasını tekrar ettiğini bildirerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, topluma karşı suçlar bölümünde yer alması ve Yargıtay içtihatlarını dikkate alarak, müdahillik taleplerini reddetti.

Önceki celse İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatipliler Derneği adına verilen müdahillik kararının da kaldırılmasına karar veren mahkeme, şikayetçilerin dava ve duruşmalara kabulünün devamına hükmetti.

Mahkeme, dava dosyasının, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

Duruşma sonrası sanık avukatlarından Mehmet Ruşen Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erol Mütercimler'in suç kastının olmadığını ve asıl suçun hiç oluşmadığını anlattıklarını ifade ederek, "Mahkeme, bu anlamda spesifik olarak kimseye bir söz söylenmediği ortada olduğu için önceki katılma kararlarını kaldırdı, tarafları sadece şikayetçi sıfatıyla davaya kabul etti." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 16 müşteki isminin yer aldığı iddianamede, yazar Erol Mütercimler'in, imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili 7 Eylül 2020'de katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği belirtiliyor.

İddianamede, Mütercimler'in bu suçtan, 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi
Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi
Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi
Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi

Erol Mütercimler, İstanbul, Avcılar, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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