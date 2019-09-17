Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı operasyon

Karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastaların yaşam süresi ve kalitesini belirgin düzeyde artıran PTK-Bilier drenaj işleminin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kanser, kalp damar hastalıklarının tedavilerinde son yıllarda başarılı operasyonlar gerçekleştiren Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, tümör nedeniyle safra yolları tıkalı olan 65 yaşındaki kadın hastaya PTK-Bilier drenaj işlemini Çorum'da ilk defa uyguladı.

Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdal Komut tarafından uygulanan PTK-Bilier drenaj işleminin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.



Komut, yaptığı açıklamada, söz konusu işlemi uygulayarak hastanın kanser nedeniyle gelişen safra yollarındaki tıkanıklığın safra akımının drenajıyla giderildiğini belirtti.



Hastanın tedavi olmak üzere daha önce Ankara'ya birçok kez gitmek zorunda kaldığını anlatan Komut, PTK-Bilier drenaj işlemini uyguladıkları hastada daha önce yapılan işlem yerinden gelen yoğun safra sızıntısının kesildiğini, karaciğerdeki safra akımının tekrar sağlandığını aktardı.

"Bu işlemin ardından hastamızın ağrılarında azalma oldu. Hastamız tamamen sağlığına kavuşmuş olmadı ancak ağrılarının azalması nedeniyle günlük yaşamına daha kolay devam etme imkanı elde etmiş oldu." ifadesini kullanan Komut, şunları kaydetti:

"Bu tür karaciğer, safra yolu ve pankreas kanserli hastalarımızda PTK-Bilier drenaj girişimleriyle hayatta kalma süresi ve yaşam kalitesi artıyor. Bize sunulan imkanları iyi değerlendirip hastalarımıza böyle bir hizmeti sunmayı başardığımız için çok mutluyuz. Altyapı ve teknik donanımın arttırılmasıyla PTK işlemi için Ankara ve diğer büyük illere yapılan sevklerin önemli ölçüde önüne geçilebilir. Bu işlem karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastaların yaşam süresini artırdığı gibi kalitesini de belirgin düzeyde iyi bir noktaya taşımaktadır. Çorum'da bir ilk olarak yapılan işlem, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastalarda safra yollarındaki darlık ve tıkanıklıklarda, ileri teknik donanım ve tecrübeli ekipler tarafından, Türkiye'de seçkin hastanelerde ve sayılı doktorlar tarafından yapılabilmektedir."

Geçen yıl da yine Çorum'da bir ilk olarak, "Tanısal Beyin Anjiografi işlemi" gerçekleştirdiklerini anımsatan Komut, "Üniversite hastanesi olarak altyapı bakımından iyi bir noktadayız. Ülkemizde büyük merkezlerde faaliyet gösteren Girişimsel Radyoloji Bölümü'nün hastanemizde faaliyete geçmesiyle ilgili il dışı sevklerin önüne geçilerek, onkoloji hastalarının farklı illere gitmeden, tedavi aşamalarının büyük ölçüde Çorum'da gerçekleştirilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.