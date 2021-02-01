Bugüne kadar şansına hep kötü adam rolleri geldiğini ifade eden genç oyuncu, bundan şikayet etmediğini hatta memnun olduğunu söyledi.

KAHKAHAM BİLE EROL TAŞ'A BENZİYOR

Türk sinemasında oynadığı 'kötü adam' rolleri ile hafızalara kazınan Erol Taş'ı idol olarak gördüğünü belirten Akteke, "Kötü karakter denince Erol Taş favorimdir. Bütün filmlerini hep ilgiyle izlemişimdir. Yemeğini yerken, kötülük yaparken, kahkahasını atarken alıp götürüyordu. Gerçekten o adamın kötü olduğuna inanıyorduk. Zaten bu yüzden evi yakıldı, kıraathanesine saldırılar oldu. Oyunculuğunu o kadar çok beğeniyordum ki kahkaham bile benziyordu. Çevremde güldüğümde 'Erol Taş kahkahası atıyorsun' derlerdi. Hayranlığım bu yüzden daha da pekişti. Üzerime zaten kötü karakter oynamak biraz yapıştı. Rolümün hakkını verebilmek için elimden geleni yapıyorum. Ben de ilerde Erol Taş gibi anılmak isterim" diye konuştu.