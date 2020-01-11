Erol Uçmazbaş: "Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erol Uçmazbaş: 'Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor' - Son Dakika

Erol Uçmazbaş: "Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor"

6 saat önce

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Hadim, Bozkır ve Taşkent'te kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarında yaşanan hasarlarla ilgili bölgede yaşanan mağduriyeti gidermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Erol Uçmazbaş:

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Hadim, Bozkır ve Taşkent'te kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarında yaşanan hasarlarla ilgili bölgede yaşanan mağduriyeti gidermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.


MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Taşkent Kaymakamı Uğur Karakaya, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile birlikte bölgede hummalı çalışma yürüten arıza ekipleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Genel Müdür Erol Uçmazbaş, Hadim, Bozkır ve Taşkent'te Salı gecesi kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarında yaşanan hasarlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Uçmazbaş, "Yaşanan afette elektrik hatlarımız ciddi anlamda zarar gördü. İlk saatlerden itibaren, Konya Büyükşehir Belediyesinin, Karayolları Konya Bölge Müdürlüğünün, Hadim, Bozkır ve Taşkent Kaymakamlarının ve Belediye Başkanlarının vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bölgede yaşanan mağduriyeti gidermek için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır. Bölge genelinde buz yükünden ve fırtınadan dolayı 1200 civarında elektrik direği yıkılmış ve teller kopmuştur. Arazi ve hava koşullarının çok zor olduğu, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu ve araçların girmesinin mümkün olmadığı yerler vardır. Ekiplerimiz -7 derece havada buralara direkleri sırtlarında taşıyorlar. Enerjisiz olan bölgelere enerji vermek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.


Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Taşkent Kaymakamı Uğur Karakaya, yaşanan afette gösterdikleri özverili gayret için belediye ve MEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti. - KONYA

Taşkent, Bozkır, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
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