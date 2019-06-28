Erozyon sahasında yangın
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:36 Kaynak: AA
'nın Karapınar
ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.
Karapınar'daki Erozyon Önleme Sahası'nda yangın çıktı.
Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Karapınar Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçileri müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.
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