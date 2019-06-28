Son Dakika Haberleri: Erozyon sahasında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Erozyon sahasında yangın

1 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.
Karapınar'daki Erozyon Önleme Sahası'nda yangın çıktı.
Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Karapınar Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçileri müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.
Erozyon sahasında yangın
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:36 Kaynak: AA
Karapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:37:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erozyon sahasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]