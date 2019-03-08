Son Dakika Haberleri: Erozyona Karşı Ağaçlandırma Önerisi

Erozyona Karşı Ağaçlandırma Önerisi

29 dakika önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, vatandaşları erozyona karşı uyardı.

Erozyona Karşı Ağaçlandırma Önerisi, System.String[]
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, vatandaşları erozyona karşı uyardı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erozyona karşı en iyi önlemin dere ve göl kenarlarını ağaçlandırması olduğunu söyledi.

Özellikle derelerde meydana gelen taşkının tarım arazilerinde erozyona sebebiyet verdiğini anlatan Demir, "İlkbaharda kar ve yağmur suları birleşince derelerimizde meydana gelen sel, erozyona sebebiyet veriyor. Verimli tarım arazileri sel sularıyla taşınıyor. Dere kenarlarına dikilecek kavak ve söğüt ağaçları inanıyorum ki tarım arazisinin erozyona uğramasını engelleyecektir. Onun içindir fidan dikim mevsimi olan bu günlerde dere ve göl kenarlarının ağaçlandırılması hem erozyon ve hem de ekonomik yönden faydalı olacaktır." dedi.

Demir, 15 yılda kesilecek hale gelen kavak ve söğüt ağaçlarının kereste veya odun olarak satışından elde edilecek gelirin aile bütçesine de önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Ladik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu

UEFA'yı Protesto Eden Taraftarlar, Kale Direklerine Zincir Çekti Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erozyona Karşı Ağaçlandırma Önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]