Erozyonla ortaya çıkan 'Şeytan Şehri Kayalıkları', hayran bırakıyor - Son Dakika

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Şeytan Şehri Kayalıkları, peribacalarını anımsatan görüntüsüyle dikkati çekiyor. Yağmurun oluşturduğu sel suları ve erozyon etkisiyle oluşan ilginç şekiller, görenleri hayran bırakıyor. Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, aşınma sonucu insan yüzü dahil çeşitli şekillere benzeyen yapının genellikle yöre insanlarını korkutmasından dolayı Şeytan Kayalıkları olarak adlandırıldıklarını, turizm açısından önemli bir değer olabileceğini ifade etti.

Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında, Kapadokya'daki peribacalarına benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken, zaman zaman üniversite öğrencilerinin de ziyaret ettiği Şeytan Şehri Kayalıkları, turizme kazandırılmayı bekliyor. Erozyon, rüzgar ve sel sularının aşındırmasıyla oluşan kayalıklar, görenleri büyülüyor. Özellikle bahar aylarında ziyaretçi çeken kayalıklar, fotoğrafçıların da sıklıkla tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.