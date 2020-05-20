Ersan Adem Gülüm hasret kaldı! 4.5 yıl oldu...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının hazırlıklarına devam ediyor.



Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regmun Carya Otel'de kampa devam eden kırmızı beyazlılarda Ersan Adem Gülüm performansıyla dikkati çekti.



Devre arası transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki defans oyuncusu kırmızı beyazlı formayla 3 kupa maçında görev yaptı. Kupa maçlarında toplam 220 dakika sahada kalan Ersan Adem Gülüm, kadroya girdiği 7 lig maçında da yedek kulübesinde yer aldı.



SÜPER LİG'E 1607 GÜNDÜR HASRET



Fraport TAV Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Demir Grup Sivasspor karşılaşması ile yarı finalde Aytemiz Alanyaspor maçında sahada yerini alan Ersan Adem Gülüm, son lig maçını da eski takımıyla 20 Aralık 2019'da oynadı. Ersan Adem Gülüm'ün Süper Lig maçında en son Beşiktaş formasıyla, Torku Konyaspor'a karşı 27 Aralık 2015'te oynadı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 1607 günlük forma özlemini sona erdirmek istiyor.



FORM SEVİYESİNİ ARTIRDI



Form tutmaya başladığı süreçte koronavirüs nedeniyle lig maçlarının ertelenmesinin şanssızlığını yaşayan Ersan Adem Gülüm, bireysel antrenmanlarla performansını korumaya çalıştı. Ersan Adem Gülüm, takımla gerçekleştirilen antrenmanlarda da hırsı ve form seviyesiyle göz doldurdu.



Antrenmanların haricinde vaktinin büyük bölümünü bireysel çalışmalara ayıran Ersan Adem Gülüm, 12 Haziran'da başlayacak maçlara hazır olmayı hedefliyor.



Tecrübesiyle teknik direktör Tamer Tuna'nın güven duyduğu futbolculardan olan Ersan Adem Gülüm, koronavirüs sürecindeki lige verilen arayı lehine çevirip, form seviyesini daha da yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun kırmızı beyazlı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek.