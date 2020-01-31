Ersan Adem Gülüm resmen Antalyaspor'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersan Adem Gülüm resmen Antalyaspor'da! - Son Dakika Spor

Ersan Adem Gülüm resmen Antalyaspor'da!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Ersan Adem Gülüm resmen Antalyaspor'da!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Ersan Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Deneyimli savunmacı, Western United formasıyla bu sezon 9 maçta görev aldı.


Ersan Adem Gülüm, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 
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