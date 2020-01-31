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Ersan Adem Gülüm resmen Antalyaspor'da!
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Ersan Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli savunmacı, Western United formasıyla bu sezon 9 maçta görev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17
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