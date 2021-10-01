Erşan Aydemir cinayetinin baş şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde elleri, kolları bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış halde ölü bulunan Erşan Aydemir'in ölümüne ilişkin aranan baş şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde ikamet eden Erşan Aydemir, 29 Eylül günü evinde ağzına havlu basılmış ve elleri, kolları bağlı vaziyette ölü olarak bulunmuştu. Aydemir'in katil zanlısını yakalamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmıştı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Aydemir'in ikamet ettiği binaya motosikletle gelip, yaklaşık 35 dakika içeride durup ardında da ellerinde takım elbise ve çantalarla çıkıp yine aynı motosikletle binadan uzaklaşan 2 kişi olduğunu belirledi. Söz konusu şüphelilerin, S.E.E. ile O.Ü. olduğunu ve Uyanış Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit eden cinayet büro ekipleri, düzenledikleri operasyonla iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA