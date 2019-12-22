Ersan İlyasova "Milli takımda olduğum zaman kendimi inanılmaz iyi hissediyorum" - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ersan İlyasova 'Milli takımda olduğum zaman kendimi inanılmaz iyi hissediyorum' - NEW - Son Dakika

Ersan İlyasova "Milli takımda olduğum zaman kendimi inanılmaz iyi hissediyorum" - NEW

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, New York Knicks takımına karşı aldıkları 123 - 102 skorluk galibiyet maçı öncesi AA muhabirine konuştu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, New York Knicks takımına karşı aldıkları 123 - 102 skorluk galibiyet maçı öncesi AA muhabirine konuştu.

Milli oyuncu Ersan İlyasova, New York Knicks'i bir önceki maçta büyük farkla yendiklerini dile getirerek takımlarının ligde iyi gittiğini ve daha iyi oynamak istediklerini belirtti.

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın performanslarının gayet iyi olduğunu söyleyen İlyasova, "Cedi'yle geçen hafta görüştük ve güzel muhabbet ettik. Şu anda iyi oynuyor ve ilk beşle başlıyor. Furkan da aynı şekilde sezona iyi başladı, o kadar dakika alamıyor ama görüştüğümüzde ona her zaman pozitif yaklaşıyorum. Takımda yer almaya çalışıyor, onun pozisyonunda olmak çok zor, bence çok iyi iş çıkarıyor." dedi.

15 yıldır ABD'de yaşadığını belirten Ersan İlyasova, Türkiye'de en çok Türk yemeklerini özlediğini dile getirerek, "Milli takımla vakit geçirdiğim zaman kendimi iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

İlyasova, "Fenerbahçe büyük bir camia, Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim." diyerek, Basketbol severlere ise NBA'de oynayan Türk oyuncular Cedi, Furkan ve beni takip etmelerini istedi.

-Milli Oyuncu, daha sonra Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyladıkları fotolar aşağıdadır;

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-"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

Hasan Namlı

-Tasavvuf rüzgarı

Sergen Sezgin

-Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Behçet Alkan

- Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Muhammed Said

YAŞAM

-Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor

Cem Genco

-Yüzen bebekler

Şebnem Coşkun

- Çamlıca'da Kandil akşamı

Muhammed Enes Yıldırım

-Beyaz yürüyüş

Hüseyin Yıldız

SPOR

-Millilerden asker selamı

Mustafa Yalçın

-Beytullah'ın azmi

Erhan Elaldı

- Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Şebnem Coşkun

-Raftingin zorlu parkuru

Durmuş Genç

Ersan İlyasova Milli takımda olduğum zaman kendimi inanılmaz iyi hissediyorum - NEW

New York Knicks, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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