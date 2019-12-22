Ersan İlyasova: "Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ersan İlyasova: 'Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim' - Son Dakika

Ersan İlyasova: "Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim"

6 saat önce

NEW Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, "Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim." dedi.

Ersan İlyasova:

NEW Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, " Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim." dedi.

Ersan, New York Knicks'i deplasmanda 123-102 mağlup ettikleri karşılaşma öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten 32 yaşındaki basketbolcu, daha iyi bir performans sergilemek istediklerini aktardı.

15 yıldan bu yana ABD'de yaşadığını vurgulayan Ersan İlyasova, "En çok Türk yemeklerini özledim. Milli takımla vakit geçirdiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim." diye konuştu.

NBA'de forma giyen milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili de görüşlerini aktaran Ersan, "Cedi ile geçen hafta görüştük ve güzel muhabbet ettik. Cedi, şu anda iyi oynuyor ve ilk 5'te başlıyor. Furkan da aynı şekilde sezona iyi başladı, şu anda fazla dakika alamıyor ama görüştüğümüzde ona her zaman pozitif yaklaşıyorum. Takımda yer almaya çalışıyor, onun pozisyonunda olmak çok zor ama Furkan çok iyi iş çıkarıyor. Furkan sağlıklı olursa takımda iyi şeyler yapar." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ersan İlyasova, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli oyuncu, AA foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocukları" başlıklı fotoğraflarını seçen 32 yaşındaki milli basketbolcu, yaşam kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", Şebnem Çoşkun'un "Yüzen bebekler", Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarından yana kullandı. Ersan İlyasova, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker selamı", Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Şebnem Çoşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" ve Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarına verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiliz ordusu asker almak için Kim Kardashian'ın kalçasını reklamlarda kullanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok Derbi öncesi gerginlik! Taraftarın yaptığı hareket dikkat çekti Boğaz'da bu kadar da olmaz denilen görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:26 Gümüşhane'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
17:26 İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
17:25 Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten korkuyordu - Son Dakika
17:25 Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
17:25 Piri reis denizaltısı havuza çekildi, seydi ali reis'e ilk kaynak yapıldı - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:28:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersan İlyasova: "Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]