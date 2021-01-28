Erşan Kuneri kimdir? Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri için hazırlıkları sürüyor

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.

Cem Yılmaz , yeni projesi olan Erşan Kuneri'nin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı. 2021 yılında yayınlanması beklenen dizi tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacak.

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