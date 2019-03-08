Ersan'lı Milwaukee, Evinde Indiana'yı Mağlup Etti

NBA'de Milwaukee Bucks
, evinde karşı karşıya geldiği Indiana
Pacers'ı 117-98 yendi. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova
12 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 2 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 117-98'lik skorla mağlup etti ve ligdeki 49. galibiyetini elde etti. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 12 dakika süre aldığı müsabakada 9 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Giannis Antetokounmpo
29 sayı, 12 ribaund ve Khris Middleton 27 sayı, 4 asistle maçı tamamladı. Bu sezon 24. mağlubiyetini alan Pacers'ta ise Myles Turner'in 22 sayı, 17 ribaundluk performansı yetmedi.
Gecenin diğer maçında ise Oklahoma City Thunder
, Moda
Center'da oynadığı Portland Trail Blazers
'ı uzatmalarda 129-121'lik skorla yendi. Oklahoma'da Russell Westbrook
37 sayı, 8 ribaund ve Paul George
32 sayı, 14 ribaund ile takımına katkı verdi. Portland'da ise Damian Lillard'ın 51 sayı, 9 asist ve 5 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. - İSTANBUL