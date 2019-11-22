Son Dakika Haberleri: Ersan'lı Milwaukee, sahasında Portland'ı mağlup etti
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Ersan'lı Milwaukee, sahasında Portland'ı mağlup etti

6 saat önce

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-129 mağlup etti.

Ersan'lı Milwaukee, sahasında Portland'ı mağlup etti, System.String[]

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-129 mağlup etti. Ersan aldığı 14 dakika sürede 6 sayı, 6 ribaund üretti.


NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 137-129'luk skorla mağlup ederek 12. galibiyetini elde etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmp 24 sayı, 19 ribaund ve 15 asistle oynayarak triple double yaparken, Ersan 14 dakika süre aldı ve 6 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Portland'da ise C.J. McCollum 37 sayı, 10 asist ve Skal Labissiere 22 sayı 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.


Pelicans deplasmanda galip


New Orleans Pelicans, deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'ı 124-121'lik skorla yendi. Ligdeki 6. galibiyetini elde eden Pelicans'ta Brandon Ingram 28 sayı, 8 ribaund, J.J. Redick 26 sayı, 5 ribaund ve Jrue Holiday 23 sayı, 8 asistle oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta ise Kelly Oubre 25 sayı, 6 ribaund ve Devin Booker 19 sayı, 7 asistle oynadı. - İSTANBUL

Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks, Portland, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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