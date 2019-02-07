Son Dakika Haberleri: Ersan'lı Milwaukee, Washington'ı Antetokounmpo ile Geçti

Ersan'lı Milwaukee, Washington'ı Antetokounmpo ile Geçti

1 saat önce

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Washington Wizards'ı 148-129 mağlup etti.

Ersan'lı Milwaukee, Washington'ı Antetokounmpo ile Geçti, System.String[]
NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Washington Wizards'ı 148-129 mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 43 sayı ile mücadele ederken, Ersan ise 18 dakika parkede kaldı ve 12 sayı üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Washington Wizards'ı 148-129'luk skorla mağlup etti. Bucks'ta Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile mücadele ederken takımına galibiyeti getiren isim oldu. Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Erson İlyasova ise 18 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 1 ribaund ve 1 blokla oynadı. Wizards'ta ise Bradley Beal 30 sayı, 8 ribaund ve 4 asist ile mücadele etti.

Golden State evinde San Antonio'yu farklı geçti

Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 141-102 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Warriors'ta Klay Thompson 26 sayı, 6 asist ve Kevin Durant 23 sayı, 9 asisle mücadeleyi tamamladı. Spurs'te ise Patty Mills 16 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Brooklyn Nets: 135 - Denver Nuggets: 130

Chicago Bulls: 120 - New Orleans Pelicans: 125

Milwaukee Bucks: 148 - Washington Wizards: 129

Dallas Mavericks: 99 - Charlotte Hornets: 93

Utah Jazz: 116 - Phoenix Suns: 88

Sacramento Kings: 101 - Houston Rockets: 127

Golden State Warriors: 141 - San Antonio Spurs: 102 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

San Antonio, Washington Wizards, Milwaukee Bucks, Spor
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