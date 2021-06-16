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Ersan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ersan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

16.06.2021 16:48
Ersan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde gittiği hastanenin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Ersan Kayalık için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde gittiği hastanenin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Ersan Kayalık için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Öğretmen Ersan Kayalık için Şehit Uğur Ekiz İlkokulunda tören düzenlendi. Törende konuşma yapan öğrencilerinden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ertuğrul Yülek, "Bizi hep vatanına milletine hizmet etmeye odaklayan bir insandı. Kul hakkı yememeye, adaletli olmaya ve adaletsizliğin karşısında kim olursa olsun karşısında durmamızı söylerdi. Bizi bugünlere getirdi. Yetiştirdiği ve ektiği tohumlar Türkiye'nin her tarafında yeşermeye devam ediyor. Biz inşallah ruhunu ve ideallerini yaşatacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ersan Kayalık'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kırşehir'in Kaman ilçesine götürüldü.

Törene, Erzin Kaymakam Vekili Osman Demir, Erzin Belediye Başkamı Ökkeş Elmasoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu, Şehit Uğur Ekiz İlkokulu Müdürü Nusret Dağlı da katıldı. - HATAY

Ersan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Öğretmen, Hisarcık, Erzin, Tören, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ersan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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