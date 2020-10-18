Ersan Parlatan: "Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız" - Son Dakika

Ersan Parlatan: "Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız"

18.10.2020 22:00

- Ersan Parlatan: "Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız" Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "Bu mağlubiyeti iyi analiz edip derslerimizi çıkaracağız" dedi.

- Ersan Parlatan: "Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız"

İZMİR - Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "Bu mağlubiyeti iyi analiz edip derslerimizi çıkaracağız" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçı değerlendirdi.

"Ders çıkaracağız"

İstemedikleri bir skorla mağlup olduklarını söyleyen Parlatan, "Oyuna bakılırsa ilk yarıda ortada bir oyun vardı. Bizi üzen olay da ilk penaltıda önce Halil'e yapılan çok net bir faul var. Bu topla birlikte penaltı geliyor. Sürekli geriye düşen takımların konsantrasyon kazanması zor oluyor. Ancak bunu başardık ve 1-1'i yakaladık. 43. dakikada bir duran topta adam paylaşımında yapılan hatayla 2-1 geriye düşerek soyunma odasına girdik. İkinci yarının ilk 15 dakikasında bocaladık ve Fenerbahçe bu süreçte 3-1'i yakaladı. İrfan Can bu süreçte bizi oyunda tuttu. İkinci golü bulduktan sonra beraberliği yakalamak adına takımımız riski aldı. Brown Ideye'nin pozisyonu çok net bir pozisyonu var. Baktığımız zaman sonuç üzücü. Oyun anlamında ne çok iyi ne de çok kötüyüz. İkinci devrenin ilk 15 dakikasındaki kötü oyunumuzun görüntülerini analiz etmemiz lazım. Biz çalışkan bir ekibiz, bu mağlubiyeti iyi analiz edip derslerimizi çıkaracağız" dedi.

Ersan Parlatan: Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız
Ersan Parlatan: Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız
Ersan Parlatan: Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız
Ersan Parlatan: Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ersan Parlatan: 'Bu mağlubiyeti iyi analiz edip ders çıkaracağız' - Son Dakika Spor

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