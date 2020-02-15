Ersan Parlatan: "Buraya kazanmak için geldik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersan Parlatan: 'Buraya kazanmak için geldik' - Son Dakika Spor

Ersan Parlatan: "Buraya kazanmak için geldik"

6 saat önce

Göztepe Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Konya'ya 3 puan kazanmak için geldiklerini söyleyerek galibiyetle İzmir'e döneceklerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ersan Parlatan:

Göztepe Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Konya'ya 3 puan kazanmak için geldiklerini söyleyerek galibiyetle İzmir'e döneceklerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.


Süper Lig'in 22. Haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Ersan Parlatan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konya'ya gelmeden önce 3 puan kazanmayı ve iyi bir oyun sergilemeyi arzuladıklarını söyleyen Teknik Direktör Ersan Parlatan, "Denizli deplasmanında bunların hepsini sahaya yansıtamamıştık, bir puan almıştık. Bugüne gelince ilk devre de genel anlamıyla oyunun hakimiyeti bizde olan maçta çok pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Neticesinde 34. dakikada dikkatsizlik gereği 1-0 geriye düştük. Tabii ki burada takımın reaksiyon vermesi, 39. dakikada 1-1'i yakalamamız bizim için çok önemliydi. Bu sonuçla devreye girdik. İkinci devrede şunu belirtmek lazım ki, bütün anlayışıyla hem topun bizde kalması, bilhassa geçiş oyununda. Bugün gerçekten oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi oynadılar. Neticesinde iki de güzel gol bulduk ikinci devre. Burada 3-1'lik bir sonuçla İzmir'e döneceğiz. Tabii ki çok mutluyuz. Buraya kazanmak için geldik. İyi futbol oynamak için geldik. Bunu uzun bir süre maç içerisinde sergiledik. Bunu da takdir etmek lazım oyuncularımız çok özverili. Camiamıza hayırlı olsun. Bu arada Konyaspor'a geri kalan maçlarda başarılar diliyoruz" dedi.


"Rehavete kapılmamak lazım


Teknik Direktör Parlatan'a hedefler arasında Avrupa Ligi'nin olup olmadığının sorulmasının üzerine, "Lige maça göre bakıyoruz. 33 puanımız oldu. Bir maç eksiğimiz var. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Her maç çok zor geçiyor. Biz teknik ekip, teknik heyet olarak önümüzdeki maça bakıyoruz. Uzun vadeli düşünmüyoruz. Bu yolda da gittiğimiz sürece, iyi işler yaptığımızı görüyoruz. Tabii çok haftalar var. Bu yol neresi olur, ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bir-iki maç iyi oynadık, kazandık diye bir rehavete kapılmamak lazım. Bunu oyuncularımıza aşılamaya çalışıyoruz. Sonuçta istikrar önemli. Şimdilik 4 maçlık bir serüven var. Burada gerçekten iyi işler yaptık. Bunların devamının gelmesi adına maç maç düşünmenin daha doğru olduğunu düşüyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:11 Kaynak: İHA
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