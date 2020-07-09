Ersan Parlatan: "Final paslarını iyi kullanamadık" - Son Dakika

Ersan Parlatan: "Final paslarını iyi kullanamadık"

- Ersan Parlatan: "Final paslarını iyi kullanamadık" Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, üçüncü bölgede pas tercihlerini hatalı yaptıklarını söyledi.

- Ersan Parlatan: "Final paslarını iyi kullanamadık"

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İZMİR - Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, üçüncü bölgede pas tercihlerini hatalı yaptıklarını söyledi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'in 31. hafta maçında sahalarında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Parlatan, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kendi sahalarında galibiyet almaları gerektiğini ifade eden Parlatan, "Geriye düştükten sonra öne geçmeyi başardık ve 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda pozisyonlara girerken kalemizde golü gördük. Ankaragücü riskler aldı ama biz de sakinliğimizi koruyabilirdik. Final paslarını iyi kullanamadık. Bunlar sonucunda Ankaragücü'nün direnci arttı. Puanlamadaki durumları ortaydı, risk aldılar. Maçın son bölümünde net pozisyonlara girebilirdik. Fakat üçüncü bölgedeki etkinliğimiz iyi olmadı. Pas tercihlerimizi yanlış yaptık. Liglerin başlama tarihi ve yabancı sayısındaki kriterleri ise fazla düşünmedik. Çünkü maça odaklandık. Bu husus hakkında teknik heyet içinde fikir alışverişi olmadı. İlerleyen günlerde değerlendiririz" dedi.

Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 03:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ersan Parlatan: 'Final paslarını iyi kullanamadık' - Son Dakika Spor
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