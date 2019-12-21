Ersan Parlatan: "Galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersan Parlatan: 'Galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Ersan Parlatan: "Galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz"

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyetin tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Ersan Parlatan:

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyetin tadını çıkarmak istediklerini söyledi.


Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Belli bir çıkışımız vardı, Gençlerbirliği maçında bu çıkışımıza ara verdik. Galatasaray bizim için önemliydi. Kırılma noktasıydı ve fırsat olabilirdi. Çok şükür ki öyle olmadı. İyi bir skorla galibiyet aldık. Bu hafta içerisinde Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un iyi hazırlanıp bütün birikimimizi oyuncularımıza yansıtıp iyi bir mücadele sergileyeceğimiz söylemi vardı. Oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele etti. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Haftaya pazar günü zorlu bir Sivasspor deplasmanımız var. O maça iyi hazırlanacağız. Galatasaray galibiyeti bizim için önemli ve bu galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu

Son Dakika Haberleri
05:06 Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 05:57:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersan Parlatan: "Galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]