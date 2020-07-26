Ersan Parlatan: "Kötü gidişatı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz"

Sivasspor galibiyeti sonrası konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu İlhan Parlatan, 7 maç aradan sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 7 maç aranın ardından galibiyetle tanışmış oldu. Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kötü gidişat 3 puanla son buldu"

Ersan Parlatan, haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kötü bir dönem geçirdik. Bugün sona erdi. Bunu bugün telafi ettiğimiz için, en sonunda maç kazandığımız için mutluyuz, bize yakışan bu. Haklı bir galibiyet aldık. Kötü gidişatı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz" dedi. - İZMİR