- Ersan Parlatan: "Önemli bir galibiyet aldık"

KONYA - Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Başakşehir karşısında geriye düştükten sonra yaptıkları hamlelerinin tamamen kazanmak adına olduğunu belirterek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, evinde ağırladığı Başakşehir'e karşı ilk devreyi 1-0 geride kapatmasına karşın maçı 2-1 kazandı. Maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, çok sevinçli, aynı zamanda da gururlu olduklarını kaydetti. Kötü bir zamanda 1-0 yenik duruma düştüklerini dile getiren Ersan Parlatan, "Çok kötü bir zamanda gol yedik. Devre arasına yakın bir zamanda böyle soyunma odasına gelmek kolay değil. Oyuncuları motive edip, ikinci devre inanmalarını, koca bir 45 dakika olduğunu ve bir şekilde sonuçların değişebileceğini aktardık. İlk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik. Ama yine de dengeli bir oyun vardı. Ceza sahası girişimlerimiz oldu. Ama genel anlamda topun gerisinde bekleyen, geçiş hücumu ile etkili olmaya çalışan bir görüntü sergiledik" dedi.

"Hamlelerimiz tamamen kazanmak adınaydı"

İkinci devre skor dezavantajından dolayı riskler aldıklarını ifade eden Parlatan, "Oyuncularımıza daha çok önde baskı yaparak rakibin oyun kurulumunu bozarak top kazanmak istedik. Neticesinde çok farklı bir görüntü vardı sahada Konyaspor adına. Endri Çekiçi'nin mükemmel golüyle skoru dengeledik. Bundan sonra kazanmak için oynadık. Zaman zaman topun arkasında beklesek de hamlelerimiz tamamen kazanmak adınaydı. 87. dakikada Sokol'un kafa vuruşu bize galibiyeti getirdi. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Çünkü 1-0 yenik duruma düştük. Bunu bu sezon hazırlık döneminde hiç yaşamadık. Takımın reaksiyon göstermesi, bir şekilde geri dönebilmesi takım adına iyi bir hava olduğunun göstergesi. Bütün camiamız, yönetimimiz, oyuncularımız, teknik ekibimiz kenetlenmemiz lazım. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. O yüzden de bu akşam bizim için güzel bir akşam oldu" diye konuştu.