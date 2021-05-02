İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü David Sassarini, maçı duran toplardan dolayı kaybettiklerini söyledi.

Sassarini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta ilk golü bulan tarafın kendileri olduğunu ancak maçın devamında oyunu ve skoru koruyamadıklarını belirtti.

Genellikle duran toplardan büyük zarar gördüklerinin altını çizen Sassarini, "İlk yarıda golü attıktan sonra aslında 2-3 defa daha gol şansı bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarıda ise oyunumuzu oynayamadık. Duran toplar bize hasar veren yer oldu ve bu da filmin akışını değiştirdi. Üzgünüz." diye konuştu.