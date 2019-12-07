Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, "Son haftalardaki çıkışımızı bu maçta devam ettirdik" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Son haftalarda bir çıkışımız vardı. Onu bu hafta göstermek istiyorduk. Maçın başında erkenden bir gol bulduk. Bu bizim oyun anlayışımıza felsefemize yansıyacak bir skor. Şunu söylemek gerekiyor ki ilk yarı bunu yapamadık. Golden sonra Ankaragücü'nün bir üstünlüğü vardı ilk devrede. Farklı bir galibiyet aldık. Çok az pozisyon vererek son haftalardaki çıkışımızı bu maçta devam ettirdik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Deplasmanda içeride destekliyorlar. Çok güzel bir galibiyet. Bunun için çok mutluyuz. Çıkışımızı gelecek haftalarda sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA