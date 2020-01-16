Ersan Parlatan: "Turu geçeceğimize eminiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersan Parlatan: 'Turu geçeceğimize eminiz' - Son Dakika Spor

Ersan Parlatan: "Turu geçeceğimize eminiz"

7 saat önce

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, kupada mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada 4 gol yemelerine rağmen haftaya turu geçeceklerine emin olduklarını söyledi.

Ersan Parlatan:

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, kupada mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada 4 gol yemelerine rağmen haftaya turu geçeceklerine emin olduklarını söyledi.


Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 4-3 mağlup oldu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Parlatan, bol gollü seyir zevki yüksek bir maç olduğunu kaydetti. Deplasmanda 4 gol yediklerini ifade eden Parlatan, "Deplasmanda 3 gol atıp maçı kazanamamak üzücü. İki ayaklı olan maç. Turu geçmek için haftaya rövanşı alacak şansımızı yüksek görüyorum. Gelecek hafta turu geçeceğimizden eminiz. Bizi iyi bir takımız. Attığımız birinci ve üçüncü goller güzeldi bizim için. Pazar günü ligde yine Antalyaspor'la karşı karşıya geleceğiz. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
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