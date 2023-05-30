Ersan Şen'den İsmail Saymaz'a canlı yayında "Kılıçdaroğlu" tepkisi: Sen ne anlatıyorsun kardeşim!

Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğünde SÖZCÜ TV'de yayınlanan Sokağın Sözü programında gergin anlar yaşandı. Konuk Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen seçim sonuçlarının tartışıldığı programda moderatör Serap Belovacıklı ve gazeteci İsmail Saymaz'a sert çıktı.

"BURASI KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA YERİ Mİ?"

Ersan Şen, "Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorsunuz. Burası Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi? Kaybetmiş seçimi bitmiş. Sen ne anlatıyorsun ya?" dedi.

"KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR"

Şen'in sözleri ardından Belovacıklı, "Dinlemezseniz karşılıklı konuşamayız" yanıtı verdi. Şen programda sözünün kesildiği ifade ederek "Körler sağırlar birbirini ağırlar. Söz bana geldiğinde kesiyorsun, İsmail'e geldiğinde 15 dakika konuşturuyorsun" dedi.