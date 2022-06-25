Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu

25.06.2022 00:09

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimini büyük tepki çekmişti. Habertürk canlı yayınında konu hakkında konuşan Ceza Hukukcusu Prof. Dr. Ersan Şen'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indiriminin doğru olduğunu söylemesiyle ortalık bir anda karıştı. Sunucu dahil herkes Şen'e tepki gösterdi.

Muğla'da Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesinin tartışıldığı Habertürk canlı yayınında ortalık bir anda karıştı. Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı "Enine Boyuna" programının konuğu olan Ceza Hukukcusu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü sonrası gergin anlar yaşandı. Hülya Hökenek dahil diğer tüm konuklar Ersan Şen'e tepki gösterdi.

HÖKENEK İLE ŞEN ARASINDA GERGİN ANLAR

"Bunun savunulacak bir yanı yok" diye seslenen Hökenek'e tepki gösteren Şen, "Hülya Hanım ne konuşuyorsun ya" diye çıkıştı. Hökenek ise "Bir kadın yakılarak öldürülüyor, üzerine beton dökülüyor. Daha sonra adam çıkıp ben burada kokoreç pişirdim diyor. Hocam lütfen. Ben kabul etmiyorum" diye cevap verdi.

Şen bunun üzerine "Sonuç kötü olursa olsun, orada karar veren hakimleri ve mahkemeyi yok gömemezsin. Böyle bir hakkın var mı? Ondan sonra mahkemeye gidip nasıl adalet arayacaksın" dedi.

AKSOY DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

O sırada araya giren Gazeteci Faruk Aksoy ise "Her şey elindeki kağıda göre değil. Kamu vicdanı diye bir şey var. Sen o kadın ölürken nasıl acı çekti biliyor musun" derken, Şen ise Aksoy'a "Duygusal gidiyorsun. Kanun yolu var. Eleştirebilirsin, kızabilirsin yarın o bir gün o mahkemelere çıkacaksın. Nasıl kendini savunacaksın. Seni toplum gömdüğü için mahkum mu olacaksın. Sosyal medya mahkemesi olmayın" dedi.

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Son Dakika Güncel Ersan Şen'in 'Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru' sözü eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika


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