Son Dakika Haberleri: Ersanlı Bucks İki Maç Sonra Kazandı

Ersanlı Bucks İki Maç Sonra Kazandı

9 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, ağırladığı Indiana Pacers'ı 117-98 yendi.

Ersanlı Bucks İki Maç Sonra Kazandı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, ağırladığı Indiana Pacers'ı 117-98 yendi.

NBA'e iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği müsabakada lider Milwaukee Bucks, sahasında Indiana Pacers'ı 117-98 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.

Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı ev sahibi ekipte, Khris Middleton 27 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova da 9 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Konuk takımda ise Myles Turner 22 sayı, 17 ribauntla "double double" yaparken, Bojan Bogdanovic 17, Kyle O'Quinn 11 sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin diğer mücadelesinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı uzatma sonunda 129-121 mağlup etti.

Thunder'da Russell Westbrook 37, Paul George 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Blazers'ta Damian Lillard'ın 51 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Indiana, Milwaukee Bucks, Spor
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