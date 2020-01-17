Ersanlı Milwaukee, evinde Boston'ı mağlup etti - Son Dakika
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Ersanlı Milwaukee, evinde Boston'ı mağlup etti

6 saat önce

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında oynadığı Boston Celtics'i 128-123 mağlup etti.

Ersanlı Milwaukee, evinde Boston'ı mağlup etti, System.String[]

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında oynadığı Boston Celtics'i 128-123 mağlup etti. Ersan, parkede kaldığı 15 dakikada 8 sayı, 9 ribaund üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Boston Celtics'i 128-123'lük skorla mağlup ederek üst üste 5., toplamda da 37. galibiyetini elde etti. Bucks'ta Ersan, 15 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 9 ribaundluk performans sergiledi. Milwaukee Bucks'ta ayrıca Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaund, 7 asist ve Khris Middleton da 23 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtladı. Ligdeki 13. yenilgisini alan Boston'da ise Kemba Walker'ın 40 sayı, 11 ribaundluk performansı yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 98 - Phoenix Suns: 121

New Orleans Pelicans: 138 - Utah Jazz: 132

Milwaukee Bucks: 128 - Boston Celtics: 123

Golden State Warriors: 131 - Denver Nuggets: 134

Los Angeles Clippers: 122 - Orlando Magic: 95

(İHA)

Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Boston, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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