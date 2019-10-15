Ersay Üner "Sen Olsan Bari"yi sevgilisi Büşra Pekin'e verdi!
58 dakika önce
41.yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Ersay Üner yeni projelerinden söz etti.
41.yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Ersay Üner yeni projelerinden söz etti. Fırıncının Karısı filmi için "Sen Olsan Bari" şarkısını sevgilisi Büşra Pekin'e verdi.
#ErsayÜner
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06
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