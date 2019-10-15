Son Dakika Haberleri: Ersay Üner "Sen Olsan Bari"yi sevgilisi Büşra Pekin'e verdi!
Son Dakika Magazin Ersay Üner 'Sen Olsan Bari'yi sevgilisi Büşra Pekin'e verdi!

Ersay Üner "Sen Olsan Bari"yi sevgilisi Büşra Pekin'e verdi!

58 dakika önce

41.yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Ersay Üner yeni projelerinden söz etti.

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41.yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Ersay Üner yeni projelerinden söz etti. Fırıncının Karısı filmi için "Sen Olsan Bari" şarkısını sevgilisi Büşra Pekin'e verdi.

#ErsayÜner

Ersay Üner Sen Olsan Bari yi sevgilisi Büşra Pekin'e verdi!

Büşra Pekin, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 
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