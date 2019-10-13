Ersel usta lüks tekneyi mobilya atölyesinde yapıyor

Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayide bir mobilya atölyesinde yapımı devam eden yaklaşık 14 metrelik lüks tekne, görenleri şaşırtıyor.

Şafak Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi'de mobilya atölyesi bulunan Ersel Demirhan, müşterisinden gelen lüks tekne talebi üzerine kolları sıvadı.

Yaklaşık 4 ay önce atölyesinin önünde teknenin yapımına başlayan Demirhan, daha önce tersanede çalıştığı için yapımı konusunda bilgi sahibi olduğu tekneyi, herhangi proje olmadan, müşterisinin taleplerine göre hazırlıyor.

Yaklaşık 14 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde yapılan 10 tonluk teknenin nisanda suya indirilmesi hedefliyor.

"Tekneyi görenler şaşırıyor"

Demirhan, AA muhabirine, Antalya'da yat üretimi yapan firmalarda marangoz ustası olarak çalıştığını söyledi.

Sonrasında ufak tekneler yaparak satmaya başladığını belirten Demirhan, kurduğu mobilya atölyesinde müşterilerinin talebine yetişmeye çalıştığını dile getirdi.

Lüks bir teknenin yapımına başladığını anlatan Demirhan, şöyle konuştu:

"Müşterimiz, çocukluk hayali olarak bir tekne yaptırmak istediğini söyledi. Plan ve proje olmadan müşterimizin hayalindeki tekneyi yapıyoruz. Tekneyi görenler şaşırıyor. Burası tersane değil, sanayi. Denize mesafemiz de uzak. Teknenin tamamlanmasının ardından denize ulaştırılması için 10 kilometre götürülecek. Köprü ve alt geçitlerden geçebilmesi için teknenin üst kısmını takılıp çıkarılabilir ayarladık."

Demirhan, teknenin maliyetinin yaklaşık 450 bin lirayı bulduğunu, satışa konulması durumunda fiyatının daha fazla olacağını kaydetti.