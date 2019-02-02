Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 Puan Bundan Sonraki Maçlar İçin Ümitlendirdi"
25 dakika önce
- Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi"İSTANBUL - Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Kasımapaşa karşısında aldıkları 3 puanın bundan sonraki maçlar için kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.
- Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi"
İSTANBUL - Sivasspor
Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Kasımapaşa karşısında aldıkları 3 puanın bundan sonraki maçlar için kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa
'yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamada bulunan Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "Yükselen form grafiğimizi devam ettirmek istiyoruz. Kasımpaşa'nın lige kattığı rengi, gücünü biliyorduk. Oyuncularımız gerçekten 90 dakika boyunca çok iyi oynadılar. Rakibe çok az pozisyon verdik. Çok pozisyon bulduk. Oyuncularımız bunları değerlendirdi. 3 puan aldık. Bu 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi. İyi gidişimizi bundan sonraki maçlarda sürdüreceğiz" diye konuştu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:55 Kaynak: İHA
Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti
Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
İkinci Gol Geldi! Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor