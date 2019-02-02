Son Dakika Haberleri: Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 Puan Bundan Sonraki Maçlar İçin Ümitlendirdi"

Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 Puan Bundan Sonraki Maçlar İçin Ümitlendirdi"

25 dakika önce

- Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi"İSTANBUL - Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Kasımapaşa karşısında aldıkları 3 puanın bundan sonraki maçlar için kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

- Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi"

İSTANBUL - Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Kasımapaşa karşısında aldıkları 3 puanın bundan sonraki maçlar için kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamada bulunan Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "Yükselen form grafiğimizi devam ettirmek istiyoruz. Kasımpaşa'nın lige kattığı rengi, gücünü biliyorduk. Oyuncularımız gerçekten 90 dakika boyunca çok iyi oynadılar. Rakibe çok az pozisyon verdik. Çok pozisyon bulduk. Oyuncularımız bunları değerlendirdi. 3 puan aldık. Bu 3 puan bundan sonraki maçlar için ümitlendirdi. İyi gidişimizi bundan sonraki maçlarda sürdüreceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:55 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz İkinci Gol Geldi! Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 20:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ersel Uzğur: "Aldığımız 3 Puan Bundan Sonraki Maçlar İçin Ümitlendirdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]