Son Dakika Haberleri: Ersel Uzgur: "Bugün Şansızlık Ta Beceriksizlikte Hepsi Bizimle Beraberdi"

Ersel Uzgur: "Bugün Şansızlık Ta Beceriksizlikte Hepsi Bizimle Beraberdi"

18 dakika önce

- Ersel Uzgur: "Bugün şansızlık ta beceriksizlikte hepsi bizimle beraberdi "SİVAS - 3-1'lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzgur, "Bugün şansızlık ta beceriksizlikte hepsi bizimle beraberdi"dedi.

Ersel Uzgur:
- Ersel Uzgur: "Bugün şansızlık ta beceriksizlikte hepsi bizimle beraberdi "

SİVAS - 3-1'lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzgur, "Bugün şansızlık ta beceriksizlikte hepsi bizimle beraberdi"dedi.
Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzgur, "Öncelikle bu maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Nedenine gelince, şimdiye kadar oynadığımız maçlarda en çok pozisyona girdiğimiz bir maç yaşadık. 4-5 tane yüzde yüz gol olabilecek pozisyonu maalesef harcadık. Penaltıyı da kullanamadık. Bu kadar pozisyonu kaçırıp penaltıyı da kullanamadıktan sonra yediğimiz gol takımın tüm düzenini bozdu. Basit defans hatalarından dolayı yediğimiz goller ile maalesef 3-0 önde girebileceğimiz 2. Yarıya 3-0 mağlup girdik. Gerçekten bizim adımıza düşündürücü ve üzücü. İkinci yarı Kayseri skoru koruma adına akıllı bir futbol oynadı. İkinci yarı ilk yarı kadar pozisyon bulamadık. Bugün şansızlık ta beceriksizlikte hepsi bizimle beraberdi" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:42 Kaynak: İHA

Sivasspor, Kayserispor, Ersel Uzgur, Spor
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