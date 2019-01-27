Ersel Uzğur: "Önemli Olan Aldığımız Puan ve Oyuncularımızın Gayreti"
52 dakika önce
- Ersel Uzğur: "Önemli olan aldığımız puan ve oyuncularımızın gayreti"SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında D.G. Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı.
- Ersel Uzğur: "Önemli olan aldığımız puan ve oyuncularımızın gayreti"
SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında D.G. Sivasspor
ile Trabzonspor
karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, önemli olanın aldıkları puan ve oyuncuların gayreti olduğunu söyledi.
Uzğur, "Bugün kendi adımıza iyi mücadele edip iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Gole kadar ki bölümde direkten dönen toplarımız ve pozisyon oluşturabilecek hatalarımız vardı. Fazla pozisyon vermedik. Geçtiğimiz haftadan sonra oyuncularımızın gayreti ve iyi oyunu bizi sevindirdi. Golü bulur bulmaz gol yememiz bizi psikolojik olarak etkiledi. Trabzonspor'a moral verdi. Son bölümde oyun gitti geldi oyununa döndü. Kalemizde gol yada goller görebilirdik ama bir veya iki gol bizde atabilirdik. Böyle maçlarda kaybedebilirsiniz de biz berabere kaldık. Önemli olan aldığımız puan ve oyuncularımızın gösterdiği gayrettir. Bundan sonraki maçlar için bize mora verdi. Bundan sonraki maçlarımızda, içeride, seyircimiz önünde daha güzel maçlar oynayacağız" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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